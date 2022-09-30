В Казахстане за сутки 95 человек заболели коронавирусом

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АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 393 468 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в Астане - 20,
в Алматы - 10,
в Акмолинской области - 14,
в Актюбинской области - 4,
в Жетысуской области - 2,
в Атырауской области - 1,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 4,
в Карагандинской области - 17,
в Улытауской области - 3,
в Костанайской области - 11,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 3,
в Северо-Казахстанской области - 2.
В Казахстане за сутки 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровело 1 378 530 человек.
На 29 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1366 человек (1 248 КВИ+ и 118 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 1235 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
За 27 сентября в республике выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 1 человек скончался от КВИ-.
На 29 сентября I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 834 783 человека, II компонентом - 10 591 106 человек. Ревакцинировано 5 532 311 человек.