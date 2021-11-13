96% заболевших КВИ в РК - невакцинированные граждане

Фото: ru.newsbot.press

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова сообщили актуальную информацию по скончавшимся и заболевшим КВИ после вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Минздрава, смертность от заболевания в разы выше среди тех, кто не вакцинировался.

Так, по словам министра здравоохранения, с февраля по октябрь скончались 930 вакцинированных граждан. Среди невакцинированных скончались 13 165 человек.

То есть вы видите, больше, чем в 16 раз. Это порядка 7,1% от общего количества", - сказал Цой.

В разрезе вакцин, то 47% граждан скончалось, привившись CoronaVac, 681 - Спутник V, Hayat-Vax - 75%, Vero Cell (Sinopharm) - 33% и вакцина Sinopharm SARS-CoV-2 - 36%.

То есть в среднем порядка 7% от общего количества. Но такая тенденция характерна и в других странах, идентична", - добавил глава Минздрава.

В свою очередь Есмагамбетова сообщила, что заболевших среди вакцинированных на сегодня 40 734 - это и первым, и вторым компонентом. Первым компонентом - 10 082, вторым компонентом - 30 652.

Если в удельном весе считать, то это 0,4% после первой и после второй вакцины. После второй вакцины могу назвать по наименованиям: Спутник V - 25 850 - это 0,4%, QazVac - 650, или 0,1%, Sinopharm - 3285, или 0,2%, и CoronaVac - 838, или 0,3%. Хотела бы напомнить, что среди всех заболевших, если посчитать с 1 февраля, когда мы начали вакцинацию, 96% - это невакцинированные граждане. То есть всего 0,4% вакцинированные. Это еще раз подтверждает низкий удельный вес среди заболевших вакцинированных, и удельный вес к числу заболевших еще раз показывает эффективность вакцинации", - подчеркнула председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.