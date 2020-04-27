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Коронавирус не был причиной смерти 97-летней пациентки, уточнили врачи

26.04.2020, 20:38 12016
Коронавирус не был причиной смерти 97-летней пациентки, уточнили врачи
Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Казахстана уточнили, что коронавирус не был причиной смерти 97-летней пациентки, передает Kazakhstan Today.
 

Как сообщалось ранее, смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжелых заболеваний, являлись сопутствующими", - говорится в сообщении.

 
В этой связи Комиссией по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ при управлении общественного здравоохранения города Алматы, принято решение не относить данный случай к летальным по причине КВИ.
 
На сегодняшний день в стране зафиксированы 25 летальных случаев, причиной смерти пациентов в которых стала коронавирусная инфекция.
 
К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 2693 человека, 682 выздоровели.
 

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