Коронавирус не был причиной смерти 97-летней пациентки, уточнили врачи

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Казахстана уточнили, что коронавирус не был причиной смерти 97-летней пациентки , передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, смерть наступила от необратимых органических последствий, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения. При этом коронавирусная инфекция, как и ряд других тяжелых заболеваний, являлись сопутствующими", - говорится в сообщении.

В этой связи Комиссией по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ при управлении общественного здравоохранения города Алматы, принято решение не относить данный случай к летальным по причине КВИ.

На сегодняшний день в стране зафиксированы 25 летальных случаев, причиной смерти пациентов в которых стала коронавирусная инфекция.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 2693 человека, 682 выздоровели.

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