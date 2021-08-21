97,7% скончавшихся от КВИ - невакцинированные граждане

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - В ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, сколько казахстанцев скончалось после вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, от коронавируса скончалось 115 привитых от КВИ казахстанцев.

Мы проанализировали период с февраля по июль включительно за 2021 год. Всего от коронавирусной инфекции скончались 4969 человек, из них 115 - граждане, которые были вакцинированы. То есть 2,3% от общего количества умерших. Подавляющее большинство скончавшихся, 97,7%, - граждане, которые не были привиты. У нас есть раскладка в разрезе регионов. Те, кто получил вакцину и скончался, имели хронические заболевания, которые привели к ухудшению состояния и к летальному исходу", - рассказал глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что для получения медотвода для вакцинации хронические заболевания должны проходить в острой фазе.

Для "хроников", наоборот, рекомендуется получение вакцины. Это зона риска. У больных с хроническими заболеваниями часто бывает, что не всегда вырабатываются антитела. Здесь есть определенный момент. Но еще раз хочу подчеркнуть, что подавляющее большинство скончавшихся не были вакцинированы. Все тяжелые заболевания в основном были связаны с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями органов дыхания", - сказал Цой.

По состоянию на 23.59 19 августа в Казахстане подтверждено 723 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7348 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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