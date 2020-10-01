В Казахстане у спекулянтов изъяли 99 тыс. упаковок медпрепаратов и полмиллиона масок

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане из незаконного оборота изъято 98,2 тыс. упаковок медпрепаратов и около полумиллиона штук масок, передает Kazakhstan Today.

МВД оказывает содействие органам здравоохранения в осуществлении контроля за соблюдением карантинных и ограничительных мер. Ежедневно задействуются порядка 10 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и более 1 тыс. волонтеров, сообщает primeminister.kz

Как проинформировал сегодня на заседании правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей в двух регионах выставлены 4 блокпоста и 2 санитарных поста. Кроме того, полицией осуществляется оцепление 299 карантинных объектов.

По запросам медицинских учреждений ведется работа по установлению местонахождения контактных лиц (с момента введения ЧП - 32 461). В рамках работы мониторинговых групп (с 5 июля) проведено более 50 тыс. совместных рейдовых мероприятий с органами здравоохранения и местными исполнительными органами, в том числе по объектам сферы услуг. Выявлено и пресечено свыше 28 тыс. нарушений карантина.

Наибольшее количество нарушений приходится на Костанайскую (5116), Западно-Казахстанскую (2674), Туркестанскую (3532), Восточно-Казахстанскую (2124) области, а также Алматы (3876). По всем выявленным фактам органами здравоохранения за нарушения санитарно-эпидемиологических требований составляются административные материалы.

Необходимо отметить, что органы внутренних дел в условиях чрезвычайного положения привлекали нарушителей карантинного режима. С прекращением правового режима ЧП вопросы администрирования фактов нарушений карантина перешли в компетенцию Министерства здравоохранения", - отметил Тургумбаев.

Вместе с тем сотрудниками полиции в ходе несения службы по охране общественного порядка самостоятельно зафиксировано более 15 тыс. грубых нарушений карантина.

Это 600 фактов проведения тоев и поминальных мероприятий, более 1 тыс. фактов работы зон отдыха, в том числе вблизи водоемов. Только за прошедшие выходные (26 и 27 сентября) пресечен 41 факт проведения торжественных мероприятий. К примеру, в Кызылординской области в ресторане "Орда" проводился той с участием около 100 человек. Всего по этой области с момента ужесточения карантинного режима выявлено 225 таких фактов", - проинформировал Тургумбаев.

Также в столице в ночь на 26 сентября выявлены 4 ночных клуба, в одном из которых на момент проверки находились 65 человек. Все привлечены к административной ответственности.

Кроме того, как в составе мониторинговых групп, так и самостоятельно выявлено 11,8 тыс. нарушений гражданами масочного режима. Собранные материалы для возбуждения административного производства переданы в органы здравоохранения. При этом полицейские ориентированы на профилактическую и разъяснительную работу с населением.

Вместе с тем в соответствии с поручением главы государства полицией в период с 5 июля по 17 августа пресечено 933 факта незаконной реализации лекарственных средств и медикаментов.

Из незаконного оборота изъято 98,2 тыс. упаковок медпрепаратов (527 наименований); почти полмиллиона медицинских масок; 41,8 тыс. штук перчаток и иных медицинских изделий (градусники, средства защиты глаз, системы переливания); 705 литров антисептиков. За их совершение в полицию доставлено 605 лиц, в том числе 349 работников медицинской сферы", - проинформировал министр внутренних дел.

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