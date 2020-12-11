Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 декабря

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23.59 9 декабря 2020 года в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 777 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 139 159 случаев COVID-19.

В разрезе регионов:

в ВКО - 17 428 (+99);

в городе Нур-Султан - 16 762 (+121);

в городе Алматы - 16 741 (+74);

в Атырауской области - 11 933 (+28);

в Карагандинской области - 11 358 (+30);

в ЗКО - 8407 (+29);

в Павлодарской области - 7408 (+98);

в СКО - 7231 (+72);

в Костанайской области - 6102 (+73);

в Алматинской области - 6017 (+38);

в Акмолинской области - 5928 (+66);

в городе Шымкент - 5410 (+4);

в Жамбылской области - 4596 (+24);

в Актюбинской области - 3544 (+5);

в Туркестанской области - 3522 (+5);

в Мангистауской области - 3468 (+9);

в Кызылординской области - 3304 (+2).

В Казахстане за сутки 924 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 123 215 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 832 человека, среди которых детей - 1004. В стационарах лечатся 3762 пациента, на амбулаторном уровне - 10 070 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии крайней степени тяжести, 44 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 декабря зарегистрировано 2112 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 76 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 498, летальных случаев - 458, выздоровевших - 31 217 человек.

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