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Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 декабря

10.12.2020 79354
Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 декабря
Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23.59 9 декабря 2020 года в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 777 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 139 159 случаев COVID-19.
 
В разрезе регионов:
 
в ВКО - 17 428 (+99);
 
в городе Нур-Султан - 16 762 (+121);
 
в городе Алматы - 16 741 (+74);
 
в Атырауской области - 11 933 (+28);
 
в Карагандинской области - 11 358 (+30);
 
в ЗКО - 8407 (+29);
 
в Павлодарской области - 7408 (+98);
 
в СКО - 7231 (+72);
 
в Костанайской области - 6102 (+73);
 
в Алматинской области - 6017 (+38);
 
в Акмолинской области - 5928 (+66);
 
в городе Шымкент - 5410 (+4);
 
в Жамбылской области - 4596 (+24);
 
в Актюбинской области - 3544 (+5);
 
в Туркестанской области - 3522 (+5);
 
в Мангистауской области - 3468 (+9);
 
в Кызылординской области - 3304 (+2).
 
В Казахстане за сутки 924 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 123 215 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 832 человека, среди которых детей - 1004. В стационарах лечатся 3762 пациента, на амбулаторном уровне - 10 070 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии крайней степени тяжести, 44 - на аппаратах ИВЛ.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 декабря зарегистрировано 2112 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 159 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 76 человек выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 498, летальных случаев - 458, выздоровевших - 31 217 человек.
 

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