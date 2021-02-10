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Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 февраля

09.02.2021 19171
Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 февраля
Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 197 033 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 197 033 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 23 213 (+74);
 
в городе Алматы - 23 016 (+118);
 
в ВКО - 20 791 (+86);
 
в Атырауской области - 16 492 (+25);
 
в Павлодарской области - 15 412 (+208);
 
в Карагандинской области - 14 386 (+29);
 
в Акмолинской области - 12 168 (+98);
 
в ЗКО – 11 701 (+51);
 
в СКО - 11 500 (+61);
 
в Костанайской области - 10 972 (+80);
 
в Алматинской области - 9782 (+50);
 
в городе Шымкенте - 5938 (+8);
 
в Жамбылской области - 5681 (+12);
 
в Туркестанской области - 4176 (+7);
 
в Мангистауской области - 4127 (+0);
 
в Актюбинской области - 4021 (+1);
 
в Кызылординской области - 3657 (+10).
 
В Казахстане за сутки 1300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 178 044 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 380 человек (16 376 КВИ+ и 10 004 КВИ-), из них в стационарах находятся 5560 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 820 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 261 пациент; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 50 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 февраля зарегистрирован 2613 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 12 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
На 7 февраля 2021 года зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 259 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 318, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели - 37 730 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области. 

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 

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