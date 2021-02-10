Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 февраля

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 197 033 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 918 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 197 033 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 23 213 (+74);

в городе Алматы - 23 016 (+118);

в ВКО - 20 791 (+86);

в Атырауской области - 16 492 (+25);

в Павлодарской области - 15 412 (+208);

в Карагандинской области - 14 386 (+29);

в Акмолинской области - 12 168 (+98);

в ЗКО – 11 701 (+51);

в СКО - 11 500 (+61);

в Костанайской области - 10 972 (+80);

в Алматинской области - 9782 (+50);

в городе Шымкенте - 5938 (+8);

в Жамбылской области - 5681 (+12);

в Туркестанской области - 4176 (+7);

в Мангистауской области - 4127 (+0);

в Актюбинской области - 4021 (+1);

в Кызылординской области - 3657 (+10).

В Казахстане за сутки 1300 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 178 044 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 380 человек (16 376 КВИ+ и 10 004 КВИ-), из них в стационарах находятся 5560 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 820 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 261 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести - 50 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 февраля зарегистрирован 2613 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 12 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 7 февраля 2021 года зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 259 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 318, случаев с летальным исходом - 584, всего выздоровели - 37 730 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.





В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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