Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 июля

НУР-СУЛТАН. 9 июля - По состоянию на 23.59 8 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 448 000 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 796;

в городе Алматы – 420;

в городе Шымкенте – 210;

в Акмолинской области – 119;

в Актюбинской области – 77;

в Алматинской области – 89;

в Атырауской области – 154;

в ВКО – 78;

в Жамбылской области – 38;

в ЗКО – 191;

в Карагандинской области – 321;

в Костанайской области – 54;

в Кызылординской области – 46;

в Мангистауской области – 111;

в Павлодарской области – 123;

в СКО – 38;

в Туркестанской области – 44.

В Казахстане за сутки 1781 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 408 063 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 36 723 человек (35 361 КВИ+ и 1362 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 11 534 пациента;

- на амбулаторном уровне – 25 189 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 735 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 169 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 93 пациента.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 июля июня зарегистрировано 4576 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 июля от КВИ скончались 32 человек.

7 июля зафиксировано 140 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 62 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 630, летальных случаев – 1021, выздоровевших – 52 787.

I компонентом 4 134 139 человек провакцинировано в Казахстане на 9 июля 2021 года, II компонентом 2 336 019 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.





В "желтой" зоне – Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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