Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 июля

НУР-СУЛТАН. 9 июля - По состоянию на 23.59 8 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 448 000 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 796;
в городе Алматы – 420;
в городе Шымкенте – 210;
в Акмолинской области – 119;
в Актюбинской области – 77;
в Алматинской области – 89;
в Атырауской области – 154;
в ВКО – 78;
в Жамбылской области – 38;
в ЗКО – 191;
в Карагандинской области – 321;
в Костанайской области – 54;
в Кызылординской области – 46;
в Мангистауской области – 111;
в Павлодарской области – 123;
в СКО – 38;
в Туркестанской области – 44.
В Казахстане за сутки 1781 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 408 063 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 9 июля лечение от КВИ продолжают получать 36 723 человек (35 361 КВИ+ и 1362 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 11 534 пациента;
- на амбулаторном уровне – 25 189 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 735 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 169 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 93 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 июля июня зарегистрировано 4576 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 июля от КВИ скончались 32 человек.
7 июля зафиксировано 140 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 62 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 630, летальных случаев – 1021, выздоровевших – 52 787.
I компонентом 4 134 139 человек провакцинировано в Казахстане на 9 июля 2021 года, II компонентом 2 336 019 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.
В "желтой" зоне – Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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