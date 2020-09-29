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Павлодар. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Павлодарской области 9 школьников заразились COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В Алексеевской средней школе Щербактинского района коронавирус изначально подтвердился у одного ребенка. Ученик оказался из числа контактных. Стали проверять всех, кто посещал сельское учебное заведение. Определили 44 человека, в итоге, еще у троих ребят обнаружили COVID-19. У всех заболевание протекало бессимптомно, сообщает Ирбис ТВ

Состояние ребенка - удовлетворительное, жалоб не предъявляет, течение бессимптомное. 16 сентября ребенок отстранен от занятий, находится на домашнем карантине. По школе начато незамедлительное расследование, проведение противоэпидемических мероприятий. Зарегистрирована внеплановая проверка данной школы. Она продолжается", - рассказал Батырбек Алиев, главный санитарный врач Павлодарской области.

Школу в Алексеевке тем временем закрыли на неопределенный срок. Между тем, по информации санврача области, всего в регионе с 1 сентября подтвердился диагноз еще у 5 детей. 3 случая заболевания выявили в павлодарских школах, один в Аксу, еще один - в районе. Эти ученики знания получали дистанционно.

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