В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 837 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава РК, 8 июня выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 10 июня лечение от КВИ продолжают получать 150 человек (103 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находится 31 пациент, на амбулаторном уровне - 119 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

В Казахстане на 10 июня I компонентом провакцинированы 9 512 543 человека, II компонентом - 9 290 457 человек. Ревакцинированы 4 645 597 человек.

Министерством здравоохранения продолжается мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.

По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен BA.1 омикрон-штамм - 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 стелс-омикрон - 36,7%, B.1.617-Delta - 1,4%.

По итогам проведенного полногеномного секвенирования установлена циркуляция BA.2 стелс-омикрон - 93,8%(в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, Алматы и Нур-Султане), BA.1 омикрон-штамм - 6,2 %(в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султане).

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны 3 вида вакцин ("Пфайзер", "Синофарм" и "КазВак")", - отметили в Минздраве.