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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 случаев COVID-19

10.06.2022, 09:39 3866
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 9 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 837 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, 8 июня выявлено 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 10 июня лечение от КВИ продолжают получать 150 человек (103 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находится 31 пациент, на амбулаторном уровне - 119 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане на 10 июня I компонентом провакцинированы 9 512 543 человека, II компонентом - 9 290 457 человек. Ревакцинированы 4 645 597 человек.
 
Министерством здравоохранения продолжается мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в Республике Казахстан.
 
По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен BA.1 омикрон-штамм - 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 стелс-омикрон - 36,7%, B.1.617-Delta - 1,4%.
 
По итогам проведенного полногеномного секвенирования установлена циркуляция BA.2 стелс-омикрон - 93,8%(в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, Алматы и Нур-Султане), BA.1 омикрон-штамм - 6,2 %(в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султане).
 

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны 3 вида вакцин ("Пфайзер", "Синофарм" и "КазВак")", - отметили в Минздраве.

 

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В Казахстане зафиксировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом

11.06.2022, 09:57 1041
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 849 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай от COVID-19.
 
На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 156 человек (110 и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 121 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

10 июня в Казахстане первым компонентом  против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 513 674  человека, вторым компонентом - 9 291 788 человек.
  
 

В Казахстане выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом

09.06.2022, 09:01 6876
В Казахстане выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 828 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
7 июня зарегистрировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 9 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (106 КВИ+ и 46 КВИ-), из них в стационарах находятся 33 пациента, на амбулаторном уровне - 119 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане на 9 июня I компонентом провакцинированы 9 510 545 человек, II компонентом - 9 288 778 человек. Ревакцинировано 4 620 749 человек.
 

В Казахстане за сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом

08.06.2022, 09:16 10251
В Казахстане за сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 17 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 815 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
6 июня выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 8 июня лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (97 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находчтся 33 пациента, на амбулаторном уровне - 111 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 8 июня I компонентом провакцинирован 9 510 151 человек, II компонентом - 9 288 396 человек. Ревакцинирован 4 596 171 человек.
 

В Казахстане отменяются ПЦР-справки и паспорта вакцинации при пересечении границы

07.06.2022, 11:49 14321
В Казахстане отменяются ПЦР-справки и паспорта вакцинации при пересечении границы
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - С 8 июня требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев отменены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственной комиссией принято решение отменить обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан с 8 июня.
 
Также отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках госграницы РК в 7 регионах республики, информирует пресс-служба правительства РК.
 

В Казахстане за сутки выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом

07.06.2022, 09:02 15636
В Казахстане за сутки выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10 случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 798 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На 7 июня лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (КВИ+ 90 и 42 КВИ-), из них в стационарах находятся 32 пациента, на амбулаторном уровне - 94 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 7 июня I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 509 208 человек, II компонентом 9 287 431 человек. Ревакцинированы 4 572 195 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19

05.06.2022, 11:51 21016
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 781 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 5, в ЗКО - 1. 
 
На 3 июня выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане за сутки 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 035 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 4 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 508 601 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 286 824 человека. 
 

Россия снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев

04.06.2022, 11:23 25591
МОСКВА. 4 ИЮНЯ - Россия снимет с 14 июня эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом и через морские пункты пропуска, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам состоявшегося обсуждения членами оперативного штаба принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска", - сообщает РИА Новости.

 
Соответствующие изменения будут внесены в распоряжение правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р и распоряжение от 27 марта 2020 г. № 763-р.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

04.06.2022, 09:00 25946
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 774 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 3, в Карагандинской области - 1.
 
2 июня в РК зарегистрировано 4 случая пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зафиксировано.
 
На 4 июня лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (88 КВИ+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне - 92 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 
В Казахстане на 4 июня I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 507 793 человека, II компонентом - 9 285 612 человек. Ревакцинированы - 4 531 562 человека.
 

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