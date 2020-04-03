Российские военврачи выявили новые особенности коронавируса

Москва. 2 апреля. Kazakhstan Today - Российские военные врачи раскрыли первые результаты работы в Италии, передает Kazakhstan Today.

Врачи, которые борются с инфекцией в Ломбардии, выявили новые особенности COVID-19, пишет mk.ru .





В итальянском городе Громо зафиксировано несколько случаев, когда люди, инфицированные коронавирусом, без каких-либо серьезных признаков болезни, просто засыпали и не просыпались. В одном из местных пансионатов, где трудятся медики-добровольцы, за последние сутки таких странных больных умерло не менее пяти.

До российских химиков такой тщательной чистки здесь не проводилось. Стены зданий обрабатывают не только изнутри, но и снаружи. Сейчас главное - не допустить прорыв вируса в город", - рассказал один из местных медиков-добровольцев.

По словам волонтеров, в тех пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, обрабатываются коридоры, палаты, столовая. Для дезинфекции используют раствор 70%-ного спирта, перекись водорода и гипохлорид натрия.

Кроме пансионата для пожилых "Сан-Лоренцо" в Громо, очищены улицы соседнего городка Вальбондионе. Жители наконец-то осознали необходимость карантина, улицы пустынные. На них только военные химики из России в защитных костюмах с баллонами спецжидкости для дезинфекции.

Все российские медики без исключения облачены в спецкостюмы биологической защиты с принудительной подачей воздуха и многоуровневыми фильтрами. После работы - обязательный дезинфекционный душ с ног до головы, каждый квадратный сантиметр.

Еще одна группа россиян борется с COVID-19 сразу в нескольких ломбардских городках: Клузоне, Чени и Вертола. Там три пансионата. Дезинфекционисты обрабатывают каждую палату, каждый закуток в коридоре. Уже обработано восемь лечебных учреждений и продезинфицировано свыше 21 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

Как рассказал журналистам начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты Минобороны России Игорь Богомолов, обычно на обработку помещений пансионата уходит в среднем до двух часов.

Всего в Ломбардии совместными отрядами российских и итальянских специалистов полностью обработаны уже 14 пансионатов для престарелых.

Новый полевой госпиталь планируется ввести в эксплуатацию в Бергамо. Он примет первых пациентов с коронавирусом буквально со дня на день. Рассчитан на лечение сразу 142 тяжелобольных. Предполагается, что будут работать интернациональные бригады врачей из России и Италии. Всего более 20 специалистов. Особое внимание к отделению интенсивной терапии.

Совместная работа с российскими коллегами очень значима для итальянских медиков. Так, по его мнению, недуг будет побежден быстрее. Более того, будет получен колоссальный опыт совместной борьбы с коронавирусом", - сказал главный врач полевого госпиталя в Бергамо Валотти Коливьеро.

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