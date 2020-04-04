Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 464

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Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 464, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 21.30 3 апреля зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султане - 3 случая, в Мангистауской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 464 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 202 случая, в городе Алматы - 93 случая, в Карагандинской области - 22 случая, Атырауской области - 20 случаев, Акмолинской области - 19 случаев, Жамбылской области - 8 случаев, г. в городе Шымкенте - 11 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 4 случая, Алматинской области - 9 случаев, Актюбинской области - 7 случаев, Северо-Казахстанской области - 18 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 2 случая, Кызылординской области - 26 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 19 случаев, Костанайской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

Как сообщили медики, в числе заболевших коронавирусом в Туркестанской области - маленький ребенок.

Один из заболевших, 1992 года рождения, уроженец села Косбулак Сайрамского района, ранее контактировал с гражданином, прибывшим из Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.

Коронавирусная инфекция также выявлена у женщины 1991 года рождения, и у ребенка, 2019 года рождения. Пациенты находились в тесном контакте с женщиной, прибывшей на поезде из Нур-Султана.

Таким образом, на сегодняшний день 10 случаев зарегистрированы в Жетысайском районе, 2 - в городе Кентау, 1 - в городе Арыси, 3 - в Махтааральском, 1 - в Ордабасинском и 2 - в Сайрамском районах. Все они контактировали с больными, у которых ранее подтвердили COVID-19.

В настоящее время пациенты изолированы и получают лечение. Также принимаются меры по выявлению и изоляции граждан, которые были в контакте с заболевшими.

Сегодня также стало известно, что казахстанские ученые разработали два теста для выявления коронавируса COVID-2019.

Над тестами работали ученые-биотехнологи двух министерств - образования и науки и здравоохранения. Тесты на определение коронавируса поступят в диагностические лаборатории через два месяца, рассказал в эфире телеканала "Хабар-24" директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкымбаева Токтасын Ерубаев.

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