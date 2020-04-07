Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Стали известны подробности новых случаев выявления коронавируса в Жамбылской и Акмолинской областях, передает Kazakhstan Today.

6 апреля в Жамбылской области выявлены шесть случаев коронавирусной инфекции. Заболевшие являются жителями Кордайского района 1958, 1963, 1968, 1971, 1988 и 2001 года рождения. По предварительным данным, источником заражения стала ранее выявленная 30-летняя жительница Нур-Султана, которая прибыла в Кордайский район 17 марта на похороны близкого родственника", - сообщил портал coronavirus2020.kz.

Ведется работа по выявлению контактных лиц, помещению их в карантинный стационар, отбору материалов для лабораторного исследования. Кроме этого, санитарно-эпидемическими службами в очагах по месту их жительства и пребывания проводится дезинфекционная обработка.

Еще один заболевший коронавирусной инфекцией выявлен в Жамбылской области - житель Нур-Султана, 1992 года рождения. Он прибыл на собственном автомобиле в Тараз, где у него проживают родители.

5 апреля был госпитализирован в провизорный стационар с признаками ОРВИ. Результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию положительный.

Все контактные лица установлены и госпитализированы в карантинный стационар, их состояние удовлетворительное, жалоб нет. В очагах по месту жительства и пребывания проведена дезинфекционная обработка.

В управлении здравоохранения Акмолинской области рассказали о 19 случаях заболевания COVID-19 в регионе. Опасная инфекция выявлена сразу у 19 акмолинцев, состоявших в контакте с мужчиной 1947 года рождения, жителем Целиноградского района, скончавшимся 2 апреля.

Проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

На данный момент все пациенты с подтвержденным диагнозом госпитализируются в Городской центр фтизиопульмонологии Нур-Султана и Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер Кокшетау. Самый старший пациент 1933 года рождения, самый молодой - 1984 года рождения.

Таким образом, 35 случаев зарегистрированы в Целиноградском районе, 3 в Аршалынском районе, 3 в Нур Султане и 1 в Кокшетау.

На сегодняшний день в стационарах области находятся 423 пациента. В инфекционном - 19 пациентов (АОПТД), еще 2 в Нур-Султане. В провизорных - 90 пациентов. В карантинных стационарах (под наблюдением) - 312 человек. На домашнем карантине 737 человек.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 42 случая заболевания.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным в стране подтверждено 629 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 46 выздоровели, шестеро скончались.

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