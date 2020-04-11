В Минздраве отмечают снижение прироста заболеваемости коронавирусом в Нур-Султане и Алматы

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане и Алматы в последние несколько дней отмечается снижение прироста заболеваемости коронавирусом, сообщила ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, темп прироста заболеваемости после введения карантина в целом по стране колеблется в пределах от 24% (29 марта) до 7%, что подтверждает эффективность введения жестких карантинных мер.

Последние несколько дней в Нур-Султане и Алматы отмечается динамика снижения прироста заболеваемости. Это напрямую связано с своевременностью введения жестких ограничительных мер. Так, темп прироста заболеваемости с 4 апреля в Нур-Султане снизился с 8,4% до 0,9%, в Алматы с 15% до 2,5%. С начала этой недели зарегистрировано в Нур-Султане - 6 случаев, Алматы - 6 случаев", - цитирует Жакселекову Телеграм-канал Coronavirus2020.kz.

Ответсек Минздрава также проинформировала, что пик эпидемии в стране пока не пройден. В Нур-Султане и Алматы произошло существенное замедление эпидемии за счет усиленных карантинных мер, в других регионах Казахстана эпидемия развивается. В целом по стране ожидается пик в течение одной или двух недель.

Между тем, как сообщает Оперативный штаб Госкомиссии, в Казахстан завезли экспресс-тесты на определение коронавируса. Их результаты проявляются на 14-й день.

Но тем, кто болеет или у кого имеется подозрение на коронавирусную инфекцию, экспресс-тестирование противопоказано и даже вредно. Поскольку антитела могут еще не выработаться в организме, а экспресс-тестирование покажет их отсутствие. И они могут заразить большое количество окружающих людей. Поэтому таким больным будет обеспечено тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении штаба.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 97 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,6 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

В Казахстане на 09.00 10 апреля зарегистрировали 802 случая заражения COVID-19, выздоровели 63 человека, погибли - 9.

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