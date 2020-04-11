Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Еще один казахстанец выздоровел от коронавирусной инфекции в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Один человек выздоровел от КВИ в Нур-Султане. Итого выздоровевших в Казахстане - 64 человека", - сообщил Телеграм-канал Coronavirus2020.kz.

Кроме этого, двоих пациентов с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение. Врачи отмечают улучшение состояния пациентов и считают, что в интенсивной терапии они больше не нуждаются.

Всего по республике десять пациентов переведены из реанимации в профильное отделение: в Алматы - 4 человека, Карагандинской области - 2 человека, Нур-Султане - 2 человека, Шымкенте - 1 человек, Актюбинской области - 1 человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 97 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,6 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

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