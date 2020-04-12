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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 79

11.04.2020, 16:09 7804
Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - Еще 11 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперативного штаба Госкомиссии, в Алматы от коронавируса излечились еще 9 человек, в Жамбылской области - 2 человека.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 79 человек: в Нур-Султане - 34 человека, в Алматы - 37 человек, в Актюбинской области - 1 человек, в Алматинской области - 1 человек, в Жамбылской области - 3 человека, в Карагандинской области - 1 человек, в Павлодарской области - 1 человек, в Северо-Казахстанской области - 1 человек.
 
Стало известно, что два человека, излечившиеся от КВИ в Жамбылской области, - жители Кордайского района.
 
Первый пациент, 1974 года рождения, был госпитализирован 27 марта. Днём ранее он вместе с семьей прибыл в регион из Кыргызстана.
 
Пять членов семьи были изолированы в карантинный стационар. Лабораторными анализами подтвердилось наличие вируса лишь у одного человека, у других членов семьи результаты были отрицательные.
 
Второй пациент, 1996 года рождения, также была госпитализирована 27 марта по прибытии из Кыргызстана.
 
В течение двух недель они находились в инфекционном стационаре, где получали необходимое лечение. Их состояние удовлетворительное. Взятие двукратно контрольных анализов подтвердило выздоровление пациентов.
 
Наряду с этим, следующие две недели они проведут на домашнем карантине под наблюдением медработников.
 
На сегодняшний день в инфекционном стационаре продолжают получать лечение 40 пациентов. Их состояние удовлетворительное.
 

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