Два первых пациента излечились от коронавируса в Шымкенте

Шымкент. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте два человека излечились от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Итого выздоровевших в Казахстане - 81 человек: в Нур-Султане - 34 человека, в Алматы - 37 человек, в Шымкенте - 2 человека, в Актюбинской области - 1 человек, в Алматинской области - 1 человек, в Жамбылской области - 3 человека, в Карагандинской области - 1 человек, в Павлодарской области - 1 человек, в Северо-Казахстанской области - 1 человек", - сообщили в оперативном штабе госкомиссии.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

К настоящему времени в мире насчитывается более 103 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,7 млн.

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