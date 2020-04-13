На Тенгизе в вахтовом поселке введен карантин

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Атырау. 12 апреля. Kazakhstan Today - В вахтовом поселке Ватернас на Тенгизе введен двухнедельный режим карантина, передает Kazakhstan Today.

После выхода официального постановления главного врача СЭС Жылыойского района о введении карантинного режима в вахтовом поселке Ватернас, были проведены разъяснения об условиях карантинного режима для изоляционного блока, пишет "Ак Жайык"

Около двухсот сотрудников компании "Кентек" задали все имеющиеся вопросы, получили необходимую информацию по самоизоляции в режиме карантина", - рассказала менеджер проекта ТОО "Аспан Кашаган" Асем Ахметова.

В настоящее время ежедневно в жилые блоки карантинного объекта курьером доставляются товары первой необходимости. Медицинские маски имеются в достаточном количестве, средства защиты были выданы в первые дни карантина работодателем, а также руководством поселка "Ватернас", и выдаются ежедневно.

В вахтовом посёлке имеется два врача, фельдшер и санитарный врач. Заборы на анализ у контактных лиц производятся совместно с представителями медучреждений в защитных костюмах.

Согласно предписанию СЭС, питание доставляется в комнаты в одноразовой посуде. Вчера утром была накладка с обеспечением питанием из-за дополнительных обсуждений ситуации с СЭС. Но все моменты были урегулированы сразу же и уже вчера вопрос с обеспечением питания всех резидентов кэмпа был урегулирован", - уточнила Ахметова.

Согласно требованиям СЭС, лица на карантине должны быть полностью изолированы. Поэтому, в период карантина уборка жилых комнат производится самими резидентами для исключения контактов. Для уборки и дезинфекции помещений предоставлены все необходимые материалы и антисептические средства. В каждой комнате имеются санитайзеры.

Администрация Ватернас контролирует ситуацию совместно с представителями ТОО "Кентек", ТОО "ТШО", департаментом контроля качества товаров и услуг, а также местными властями. Разъяснительные работы по условиям соблюдения карантинного режима сотрудникам поселка будут продолжаться и впредь", - заключила Ахметова.

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