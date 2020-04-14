Усть-Каменогорск. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Управлении здравоохранения ВКО рассказали подробности смерти пациентки с CОVID-19, передает Kazakhstan Today.

Женщина 1979 года рождения была доставлена 12 апреля службой скорой помощи в тяжелом состоянии в провизорный стационар, где, согласно алгоритму, были взяты анализы на CОVID-19. Результат положительный. После получения результатов пациентка была переведена в инфекционный стационар, в палату интенсивной терапии. У пациентки, помимо CОVID-19, была двусторонняя очаговая пневмония, левосторонний плеврит, дыхательная недостаточность 3-й степени, токсический миокардит, острый респираторный дистресс-синдром, тяжелая алкогольная интоксикация", - сообщили в управлении здравоохранения ВКО.

По информации ведомства, с пациенткой работала бригада реаниматологов, пациентка была подключена к аппарату ИВЛ, проводились реанимационные мероприятия. Дважды за ночь была остановка сердечной деятельности, дважды успешная реанимация.

Однако при повторной остановке сердечной деятельности реанимационные мероприятия оказались безуспешны, констатирована биологическая смерть", - проинформировали в управлении.

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