Умерший от коронавируса в Шымкенте был дальнобойщиком и заболел во время рейса

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Стали известны подробности о летальных случаях от коронавируса, зарегистрированных сегодня в Шымкенте и Нур-Султане , передает Kazakhstan Today.

По информации управления здравоохранения Шымкента, скончавшийся от коронавирусной инфекции 58-летний мужчина жил в селе Рабат Казыгуртского района Туркестанской области.

Он работал водителем грузовика. Во время следования по маршруту Казынак - Павлодар - Караганда - Новосибирск он остановился транзитом на блокпосте в микрорайоне Бозарык города Шымкента в связи с плохим самочувствием. 11 апреля с жалобами на одышку и высокую температуру пациент госпитализирован по линии скорой медицинской помощи в инфекционную больницу Шымкента. В связи с тяжелым состоянием был направлен в реанимационное отделение инфекционной больницы, подключен к аппарату ИВЛ", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что больной состоял на диспансерном учете с артериальной гипертензией. В рамках лечения, в соответствии с протоколами лечения, были проведены необходимые лечебные мероприятия, неоднократно проводились консультации с республиканскими специалистами. Тем не менее спасти мужчину не удалось.

В управлении общественного здравоохранения Нур-Султана также рассказали о гибели 70-летнего пациента.

Пациент, 1950 года рождения, житель Нур-Султана, 11 апреля доставлен бригадой скорой медицинской помощи в провизорный стационар в крайне тяжелом состоянии, в связи с чем экстренно госпитализирован в отделение реанимации. Со слов родственников болел в течение трех дней, беспокоило повышение температуры до 38 градусов, принимал жаропонижающие препараты, за медицинской помощью не обращался. Состояние ухудшилось за счет выраженной одышки, появилось затруднённое дыхание. С момента поступления состояние пациента с прогрессирующим ухудшением из-за имеющихся сопутствующих заболеваний: в 2011 году было проведено аортокоронарное шунтирование, ИБС, артериальная гипертензия, сахарный диабет. В процессе диагностики подтверждено наличие коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонии с дыхательной недостаточностью", - сообщили в управлении здравоохранения.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, у больного нарастали признаки полиорганной недостаточности. 13 апреля 2020 года, в 23.40, произошла остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были проведены в полном объеме, но эффекта не дали.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 14 летальных случаев: в Нур-Султане - 2, Алматы - 2, Шымкенте - 2, Акмолинской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Павлодарской области - 1, Туркестанской области - 1.

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