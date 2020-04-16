В Минздраве рассказали о расследовании причин заражения медиков в Алматы коронавирусом

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров прокомментировал высказывание главы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимовой о заражении медиков в ЦГКБ коронавирусом, передает корреспондент агентства.

По словам вице-министра, проводится служебное расследование в целом по случаю заражения в ЦГКБ и в том числе изучается выступление Молдагасимовой. "Если по итогам комиссии будет усмотрено в данном заявлении какое-либо нарушение, безусловно, она понесет наказание согласно нормативно-правовой базе", - уточнил он.

Надыров отметил, что ДККБТУ - это орган, который "должен выявлять слабые места внутри наших медицинских организаций", и что "безусловно, зачастую это не нравится нашим коллегам, когда указывают на те или иные огрехи". Он также призвал не "не искать крайних" и не тратить время на разборки.

Вице-министр прокомментировал и обращение медработников, недовольных результатами теста на коронавирусную инфекцию. Накануне, по его словам, он по поручению министра здравоохранения прибыл в один из санаториев Алматы, куда были помещены сотрудники ЦГКБ.

Мы разобрались в ситуации. Дело в том, что по роковой случайности, к сожалению, при тестировании наших медработников с абсолютно одинаковыми фамилиями и инициалами произошла досадная ошибка, когда предъявляли результат теста, будем говорить, не по адресу. К счастью, мы с этим разобрались", - уточнил Надыров.

Напомним, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов поручил разобраться с вспышкой инфекции в Центральной городской клинической больнице Алматы. Расследованием вспышки инфекции в медорганизациях Алматы будет руководить опытный эпидемиолог, заместитель председателя КККБТУ Нурхан Садвакасов.

Кроме того, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала. Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.

Как сообщалось ранее, из 174 новых случаев коронавируса, выявленных в Алматы 14 апреля, 116 - медики, уточнили во вторник, 14 апреля, в управлении общественного здоровья города.

К настоящему времени в Алматы выявлено 380 заболевших коронавирусом, двое скончались.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.

В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допустили, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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