Шымкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - Еще один человек скончался от коронавируса в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте один летальный случай от КВИ. Пациент 1954 года рождения", - сообщил Телеграм-канал Coronavirus2020.kz.

Итого по Казахстану 16 летальных случаев: в Нур-Султане - 2, Алматы - 2, Шымкенте - 3, Акмолинской области - 4, Восточно-Казахстанской области - 1, Карагандинской области - 1, Костанайской области - 1, Павлодарской области - 1, Туркестанской области - 1.

О текущем состоянии пациентов с КВИ рассказала на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

По ее словам, в инфекционных стационарах лечатся 1034 пациента. У 21 пациента состояние тяжелое. У 169 пациентов - средней степени тяжести. Один пациент находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппаратное насыщение крови кислородом).

Из "тяжелых" пациентов на искусственной вентиляции легких находятся 9 человек, на масочной вентиляции легких - 6 и на самостоятельном дыхании, но на кислородной поддержке находятся семь пациентов.

В результате проводимых лечебных мероприятий пять пациентов переведены с аппарата ИВЛ на самостоятельное дыхание и 18 пациентов с улучшением состояния переведены из реанимации в профильные отделения.

Напомним, всего в стране подтверждены 1290 случаев регистрации коронавируса, из них: в Алматы - 380, в Нур-Султане - 297, в Кызылординской области - 127, Карагандинской области - 81, Акмолинской области - 80, Атырауской области - 70, Туркестанской области - 49, Жамбылской области - 49, в Шымкенте - 40, СКО - 26, Алматинской области - 25, ЗКО - 18, Актюбинской области - 13, Павлодарской области - 11, Мангистауской области - 11, ВКО - 8, Костанайской области - 5.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения. В стране уже выздоровели 240 человек.

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