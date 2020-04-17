Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован летальный случай от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Вчера умер ещё один пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция. Данный пациент 1960 года рождения, находился на лечении с 8 апреля в Центральной городской клинической больнице в провизорном отделении в тяжелом состоянии, в связи с сердечно-легочной недостаточностью, кахексией (истощение организма). Были взяты анализы, результат положительный", - проинформировали в управлении общественного здравоохранения Алматы.





Всего в Казахстане скончалось от коронавирусной инфекции COVID-19 17 человек (Нур-Султан - 2, Алматы - 3, Шымкент - 3, Акмолинская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 1, Карагандинская область - 1, Костанайская область - 1, Павлодарская область - 1, Туркестанская область - 1).

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, новых случаев КВИ в городе 23. Из них 1 медицинский работник Детской инфекционной больницы, 22 из числа контактных.

В настоящий момент в инфекционных стационарах на лечении от Covid-19 находятся 330 пациентов с учётом женщины из Алматинской области.

В провизорных госпиталях находятся 368 граждан, из них семеро детей, на карантинной изоляции 426, на домашнем карантине - 7288.

Итого зарегистрировано 393 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, из них шестеро детей и четыре беременные женщины.

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