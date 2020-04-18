Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Где заполнить анкету на прохождение бесплатного экспресс-теста на COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Для прохождения тестирования пациенту необходимо заполнить анкету на сайте www.cdl.kz. Эпидемиологи Министерства здравоохранения проводят выборку по эпидемиологическим показаниям группы лиц. Далее утвержденные списки поступят в КДЛ ОЛИМП. С пациентом из утвержденного списка свяжется оператор контакт-центра и проинформирует об адресе пункта забора, времени, когда необходимо подойти, о требованиях к посетителям и правилах поведения при сдаче анализов.

В процедурный кабинет, указанный оператором, нужно подойти в маске, имея при себе удостоверение личности, не опаздывая. В очереди необходимо соблюдать расстояние между пациентами в 1,5-2 метра. Далее следует пройти регистрацию в процедурном кабинете, а затем экспресс-тестирование на коронавирус. Результат анализа придет на указанную при регистрации анкеты почту.

Отмечается, что пациентам будет проводиться бесконтактное измерение температуры, в случае повышенных показателей анализ проводиться не будет.

Приходить самостоятельно без звонка оператора в процедурный кабинет нельзя. Экспресс-тестирование будет проводиться в специально выделенных процедурных кабинетах, другие анализы там проводиться не будут. Данные меры предприняты для обеспечения безопасности здоровья как посетителей, так и сотрудников.

Как сообщила заместитель акима города Нур-Султан Малика Бектурова, анкету на прохождение бесплатного экспресс-теста на COVID-19 также можно заполнить в Smart Astana.

Первое - необходимо заполнить анкету в мобильном приложении Smart Astana в разделе "Медицина" - "Запись на тест на COVID-19". Второе - эпидемиологи Министерства здравоохранения отберут горожан по определенным показателям. Третье - ждите подтверждение статуса. Четвертое - операторы "КДЛ ОЛИМП" позвонят вам, назначат время, место и дату посещения процедурного кабинета. Нужно будет прийти в маске и с удостоверением личности, так как вход только по записи. Пятое - результат анализа придет на электронную почту, которую вы указали в анкете.

Кроме того, буквально недавно в мобильном приложении Smart Astana мы запустили функцию "Я на домашнем карантине". Всем контактным лицам необходимо скачать приложение, чтобы компетентные органы могли получать информацию о правильном соблюдении домашнего карантина", - написала Малика Бектурова в Telegram.

Также с 15 апреля клинико-диагностическая лаборатория "Олимп" запустила первый мобильный пункт забора биоматериала для экспресс-тестов и анализов методом ПЦР в Нур-Султане. Мобильный пункт позволяет принимать анализ на COVID-19 без контакта с пациентом. Аналогичные пункты появятся в городах Усть-Каменогорск, Кокшетау, Семей. В рамках благотворительной помощи обследование смогут пройти 50 000 человек.

Мобильные пункты будут расположены на открытом пространстве, вне зданий, с возможностью размещения возле ЛПУ. Чтобы сдать анализ в мобильных пунктах, также нужно заполнить анкету на сайте cdl.kz. После выборки эпидемиологов утвержденные списки поступят в КДЛ ОЛИМП и с пациентом из списка свяжется оператор контакт-центра и проинформирует об адресе пункта забора, времени, когда необходимо подойти, о требованиях к посетителям и правилах поведения при сдаче анализов.

Как сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, уже проведено более 24 тыс. ПЦР-тестов и более 10 тыс. экспресс-тестов.

Мы приняли решение о том, что надо увеличить количество тестов. Мы на сегодня уже более 2000 полицейских проверили, около 1000 военных, некоторые банки мы проверили выборочно, торговлю, Magnum просмотрели, некоторые базары посмотрели, структуры акимата, кто на передовой находится. На сегодня, если посмотреть, мы уже провели более 24 тыс. ПЦР-тестов и более 10 тыс. экспресс-тестов. У нас мощности наших лабораторий - 1600, у нас сегодня работает три государственных - это филиалы республиканских лабораторий, плюс мы включили казахско-корейскую лабораторию", - сказал аким Алматы.





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