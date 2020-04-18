Число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 1480

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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.25 17 апреля в республике зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии зарегистрированы еще 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Туркестанской области - 1, Актюбинской области - 4, Нур-Султане - 5.

Итого 1480 случаев заболевания в Казахстане:

в Нур-Султане - 333 случая;

Алматы - 461 случай;

Шымкенте - 46 случаев;

Акмолинской области - 81 случай;

Актюбинской области - 18 случаев;

Алматинской области - 29 случаев;

Атырауской области - 72 случая;

Восточно-Казахстанской области - 8 случаев;

Жамбылской области - 53 случая;

Западно-Казахстанской области - 30 случаев;

Карагандинской области - 87 случаев;

Костанайской области - 7 случаев;

Кызылординской области - 143 случая;

Мангистауской области - 12 случаев;

Павлодарской области - 15 случаев;

Северо-Казахстанской области - 29 случаев;

Туркестанской области - 56 случаев.

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