Число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 1480

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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.25 17 апреля в республике зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
По информации оперативного штаба Госкомиссии зарегистрированы еще 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Туркестанской области - 1, Актюбинской области - 4, Нур-Султане - 5.
Итого 1480 случаев заболевания в Казахстане:
в Нур-Султане - 333 случая;
Алматы - 461 случай;
Шымкенте - 46 случаев;
Акмолинской области - 81 случай;
Актюбинской области - 18 случаев;
Алматинской области - 29 случаев;
Атырауской области - 72 случая;
Восточно-Казахстанской области - 8 случаев;
Жамбылской области - 53 случая;
Западно-Казахстанской области - 30 случаев;
Карагандинской области - 87 случаев;
Костанайской области - 7 случаев;
Кызылординской области - 143 случая;
Мангистауской области - 12 случаев;
Павлодарской области - 15 случаев;
Северо-Казахстанской области - 29 случаев;
Туркестанской области - 56 случаев.
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