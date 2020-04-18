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Число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 1480

17.04.2020, 12:32 12853
Число инфицированных коронавирусом в Казахстане достигло 1480
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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.25 17 апреля в республике зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперативного штаба Госкомиссии зарегистрированы еще 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Туркестанской области - 1, Актюбинской области - 4, Нур-Султане - 5.
 
Итого 1480 случаев заболевания в Казахстане:
 
в Нур-Султане - 333 случая;
 
Алматы - 461 случай;
 
Шымкенте - 46 случаев;
 
Акмолинской области - 81 случай;
 
Актюбинской области - 18 случаев;
 
Алматинской области - 29 случаев;
 
Атырауской области - 72 случая;
 
Восточно-Казахстанской области - 8 случаев;
 
Жамбылской области - 53 случая;
 
Западно-Казахстанской области - 30 случаев;
 
Карагандинской области - 87 случаев;
 
Костанайской области - 7 случаев;
 
Кызылординской области - 143 случая;
 
Мангистауской области - 12 случаев;
 
Павлодарской области - 15 случаев;
 
Северо-Казахстанской области - 29 случаев;
 
Туркестанской области - 56 случаев.
 

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