Более пятидесяти курсантов академии погранслужбы заболели коронавирусом в Алматы

Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы коронавирусом заболели 54 курсанта академии пограничной службы КНБ. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает Kazakhstan Today.

По словам Абилдаева, вначале коронавирусом заболели 14 курсантов академии пограничной службы КНБ. Позже по итогам проведенных анализов их количество выросло до 54. Все они находятся в инфекционных стационарах. У всех состояние удовлетворительное.

Он также рассказал, что медикам, заболевшим коронавирусом в Алматы, будет выплачено по 2 млн тенге.

Касательно выплат медицинским сотрудникам в случае заражения непосредственно задействованных в борьбе с COVID-19, то им будет выплачена компенсация в размере 2 млн тенге. Выплата будет производиться после проведения эпидемиологической проверки комиссией Министерства здравоохранения", - пояснил Абилдаев.

По информации оперативного штаба Госкомиссии, общая цифра медицинских работников с COVID-19 составляет 234 человека, из них - 193 медсотрудника Центральной городской клинической больницы, 31 - Детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника городской клинической больницы №7, трое из числа службы скорой медицинской помощи, трое из Городской поликлиники №12 и по одному сотруднику из городских поликлиник №11 и №32.

В Алматы на 17 апреля зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, среди них 1 ребенок 2004 года рождении, 10 медицинских работников Центральной городской клинической больницы, двое пациентов этого стационара с признаками ОРВИ, один сотрудник службы скорой медицинской помощи, два сотрудника Городской клинической больницы №7, двое сотрудников Городской поликлиники №12, два сотрудника Алматинской многопрофильной клинической больницы и 44 из числа контактных, находящихся на изоляции, из них 21 с признаками ОРВИ, пневмонией. По словам Абилдаева, на лечении в инфекционных стационарах 392 человека, с учетом пациентки из Алматинской области. Состояние у одного пациента крайне тяжелое, у четырех - тяжелое, у 92 - средней степени тяжести, у 295 удовлетворительное.

COVID-19 заболели 234 медика, из них 193 - сотрудники Центральной городской больницы, 31 - Детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника Городской клинической больницы №7, трое из числа службы скорой медицинской помощи, трое из Городской поликлиники №12 и по одному сотруднику из Городских поликлиник №11 и №32.

В провизорных госпиталях находятся 356 человек, из них - 18 детей, на карантинной изоляции 422 из них 7 детей, на домашнем карантине 7992 человека.

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