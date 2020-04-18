Более пятидесяти курсантов академии погранслужбы заболели коронавирусом в Алматы

По словам Абилдаева, вначале коронавирусом заболели 14 курсантов академии пограничной службы КНБ. Позже по итогам проведенных анализов их количество выросло до 54. Все они находятся в инфекционных стационарах. У всех состояние удовлетворительное.
Он также рассказал, что медикам, заболевшим коронавирусом в Алматы, будет выплачено по 2 млн тенге.
Касательно выплат медицинским сотрудникам в случае заражения непосредственно задействованных в борьбе с COVID-19, то им будет выплачена компенсация в размере 2 млн тенге. Выплата будет производиться после проведения эпидемиологической проверки комиссией Министерства здравоохранения", - пояснил Абилдаев.
По информации оперативного штаба Госкомиссии, общая цифра медицинских работников с COVID-19 составляет 234 человека, из них - 193 медсотрудника Центральной городской клинической больницы, 31 - Детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника городской клинической больницы №7, трое из числа службы скорой медицинской помощи, трое из Городской поликлиники №12 и по одному сотруднику из городских поликлиник №11 и №32.
В Алматы на 17 апреля зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусом, среди них 1 ребенок 2004 года рождении, 10 медицинских работников Центральной городской клинической больницы, двое пациентов этого стационара с признаками ОРВИ, один сотрудник службы скорой медицинской помощи, два сотрудника Городской клинической больницы №7, двое сотрудников Городской поликлиники №12, два сотрудника Алматинской многопрофильной клинической больницы и 44 из числа контактных, находящихся на изоляции, из них 21 с признаками ОРВИ, пневмонией. По словам Абилдаева, на лечении в инфекционных стационарах 392 человека, с учетом пациентки из Алматинской области. Состояние у одного пациента крайне тяжелое, у четырех - тяжелое, у 92 - средней степени тяжести, у 295 удовлетворительное.
COVID-19 заболели 234 медика, из них 193 - сотрудники Центральной городской больницы, 31 - Детской городской клинической инфекционной больницы, 2 сотрудника Городской клинической больницы №7, трое из числа службы скорой медицинской помощи, трое из Городской поликлиники №12 и по одному сотруднику из Городских поликлиник №11 и №32.
В провизорных госпиталях находятся 356 человек, из них - 18 детей, на карантинной изоляции 422 из них 7 детей, на домашнем карантине 7992 человека.
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