Условия снятия карантина назвала главный госсанврач РК

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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - При каких условиях будет снят карантин в Казахстане, рассказал главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент агентства.

Снижение карантина будет проходить постепенно, в зависимости от того, какое количество случаев будет регистрироваться. На сегодня нами предварительно установлены критерии, когда карантин на второй этап будет переходить, когда будет зарегистрировано не более 5% прироста. Причем это должен быть стойкий прирост, как минимум в течение недели. Переход на следующий уровень - это еще более ослабленные мероприятия по карантину: при 2%-ном приросте в течение также семи дней. Совсем уйдем от карантинных мероприятий, то есть вернемся к своей повседневной жизни, только в том случае, когда у нас не будет зарегистрировано случаев среди контактных и местных случаев", - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее информации, "прирост заболеваемости в целом по стране колеблется до 15%, однако в ряде регионов отмечается колебания от 20 до 60%".

Это еще раз диктует нам необходимость постоянного и жесткого исполнения введенных в каждом регионе карантинных мер. В связи с распространением заболеваемости 14 апреля текущего года мной принято дополнительное постановление... об усилении карантинных мер, согласно которому все больницы переходят на усиленный противоэпидемический режим, где каждый пациент рассматривается как потенциально зараженный коронавирусной инфекцией (КВИ). Весь медицинский персонал больниц и поликлиник, задействованный в приеме и диагностике пациентов, независимо от заболевания и диагноза, должен использовать средства индивидуальной защиты", - добавила главный госсанврач.

Она также проинформировала, что дополнительно расширен перечень лиц, подлежащих тестированию на коронавирусную инфекцию: в него включили беременных и лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Они в обязательном порядке, независимо от наличия признаков КВИ, будут подлежать тестированию на КВИ", - уточнила Есмагамбетова.

По ее данным, на сегодня зарегистрировано два случая заражения КВИ в изоляторах временного содержания. 10 апреля был выявлен случай в Кызылординском районе Кызылординской области и вчера был зарегистрирован один случай в Атырауской области.

Спикер отметила, что при анализе распространения инфекции были выявлены случаи, когда от одного больного заражается до 80 человек, находившихся в близком контакте.

Находясь на карантине, соседи продолжают общаться между собой и заражать друг друга. В среднем на одного больного приходится 30 контактов и сегодня мы видим, что 70% случаев протекают бессимптомно. А значит совершенно с виду здоровый человек, у которого отсутствуют полностью симптомы, является источником инфекции для других. Соответственно, меры карантина сегодня оправданы и являются единственной мерой профилактики КВИ. Оставайтесь дома и без особой необходимости не покидайте своего жилища до окончания карантина. Чем более дисциплинированны мы будем, тем быстрее мы перейдем к своей обыкновенной спокойной жизни", - призвала главный госсанврач.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

По состоянию на 18.25 17 апреля в РК зарегистрировано 1498 больных коронавирусной инфекцией, 347 человек выздоровели, 17 погибли.

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