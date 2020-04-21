Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 413 человек, передает Kazakhstan Today.

12 человек выздоровели от КВИ: в Северо-Казахстанской области - 7, Восточно-Казахстанской области - 3, Акмолинской области - 1, Мангистауской области - 1, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 413 человек: в Нур-Султане -177, Алматы - 84, Шымкенте - 12, Акмолинской области - 18, Актюбинской области - 7, Алматинской области - 8, Атырауской области - 21, Восточно-Казахстанской области - 3, Жамбылской области - 6, Западно-Казахстанской области - 2, Карагандинской области - 12, Кызылординской области - 24, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 1, Северо-Казахстанской области - 25, Туркестанской области - 11.

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