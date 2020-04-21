Новые случаи коронавируса выявили в Алматы, Шымкенте и Костанайской области

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб госкомиссии представил новые данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 17.40 20 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Алматы - 14, в Шымкенте - 3, в Костанайской области - 1.

Всего в стране подтверждено 1775 случаев, из них: в Алматы - 549, в Нур-Султане - 383, Кызылординской области - 149, Карагандинской области - 93, в Шымкенте - 83, в Акмолинской области - 82, Атырауской области - 80, ЗКО - 63, Жамбылской области - 61, Туркестанской области - 60, Алматинской области - 44, СКО - 30, Павлодарской области - 30, Актюбинской области - 27, Костанайской области - 21, Мангистауской области - 12, ВКО - 8.





Напомним, в Казахстане от коронавируса выздоровели 428 человек, скончались - 19.





На утро 20 апреля в мире зарегистрировано 2 388 848 (+55 119 за сутки) инфицированных, погибших 164 376 (+3596) человек, выздоровевших 615 459 (+16 143) человек.













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