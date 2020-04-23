Здоровый малыш родился у зараженной коронавирусом женщины в Актау

Актау. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Актау зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка, передает Kazakhstan Today.

Зараженная коронавирусом жительница Актау находилась на 36-й неделе беременности и вчера вечером родила девочку весом 2,7 килограмма. Тактика ведения и родоразрешения была согласована со специалистами Областного перинатального центра, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии (Алматы), ситуационного центра (Нур-Султан). У новорожденной взяты анализы на COVID-19. Анализы были в работе, результат теста у ребенка - отрицательный. Малышка чувствует себя хорошо. Сейчас она находится в детской палате провизорного стационара", - сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Отмечается, что за ребенком непрерывно наблюдает квалифицированный медперсонал.

Все необходимое для малышки, а это искусственное молоко, памперсы, одежда, приобретено. Состояние молодой мамы оценивается как стабильное, она продолжит лечение в инфекционном стационаре. Однако симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Если все будет хорошо, то мать сможет обнять малышку и будет выписана", - уточнили в центре.

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