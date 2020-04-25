Гибель от коронавируса: число летальных случаев в РК увеличилось до 24

Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане до 24 человек увеличилось число погибших от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане зарегистрировано 2 новых случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. В городе Нур-Султане скончался пациент 1954 года рождения, и в городе Алматы один пациент 1945 года рождения. Всего в Казахстане от COVID-19 скончалось 24 человека", - сообщает Оперативный штаб Госкомиссии.

Напомним, сегодня стало известно о гибели людей от коронавируса в Шымкенте , Алматы и Нур-Султане





Позже выяснилось, что диагноз КВИ поставили одной из погибших уже после смерти.





Скончавшаяся в Алматы от коронавируса пациентка - женщина 1957 года рождения . Неделю у неё была повышенная температура и кашель с мокротой, но к врачу не обращалась, со слов супруга. Накануне вечером внезапно начала задыхаться, потеряла сознание. Вызвали скорую помощь, но женщина умерла до приезда бригады. Тест на коронавирус показал положительный результат", - уточнили на канале StopCovAlmaty в Telegram.





Что касается пациента 1945 года рождения, то он был доставлен в инфекционный стационар с диагнозом Covid-19 12 апреля.





Имелись сопутствующие заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, аневризм передней мозговой артерии, хронический пиелонефрит, двусторонняя пневмония. Больной получал лечение по протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекцией. В стационаре находился в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции лёгких", - говорится в сообщении.

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