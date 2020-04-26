Акиму Экибастуза объявили выговор за ненадлежащую работу штаба

Павлодар. 26 апреля. Kazakhstan Today - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял меры по усилению реализации карантинных мер и обеспечению правопорядка в Экибастузе, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что в Экибастуз направлены заместитель руководителя управления здравоохранения области, начальник областной местной полицейской службы, а также прикомандированы дополнительные сотрудники.

Акиму города Экибастуза, начальнику городского штаба объявляю выговор за ненадлежащую работу штаба и отсутствие координации между подразделениями. Также необходимо рассмотреть ответственность главных врачей поликлиник, которые не сработали в соответствии с регламентом. Необходимо рассмотреть ответственность и главного санитарного врача Экибастуза. Правоохранительным органам нужно усилить контроль, в том числе на карантинных объектах, и обеспечить правопорядок в городе", - сказал Абылкаир Скаков.

Как стало известно, в субботу, 25 апреля, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков принял участие в заседании штаба по ЧП города Экибастуза, на котором указал на отсутствие эффективного взаимодействия между городскими ведомствами в условиях карантина, в результате чего не в полной мере был обеспечен режим карантина и изоляции.

Есть вопросы касательно выполнения алгоритма при определении близких и потенциальных контактов пациентов с подтвержденным COVID-19. В некоторых случаях эта работа завершилась позже установленных сроков. Кроме того, ко мне поступают сообщения, что жители подъездов, которые закрыты на карантин, не соблюдают правил изоляции, то есть городской акимат, городской оперативный штаб по ЧП своевременно не приняли экстренные меры для стабилизации ситуации", - сказал А. Скаков.

Городской штаб признал, что были проблемы с межведомственным взаимодействием и соблюдением алгоритмов. В настоящее время, после вмешательства областных эпидемиологов и других специалистов, ситуация стабилизирована и находится под контролем.

По итогам заседания городского штаба по ЧП аким области поручил в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия в Экибастузе своей лаборатории для тестирования на коронавирус.

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