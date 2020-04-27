В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств наличия иммунитета к коронавирусу у переболевших

Женева. 26 апреля. Kazakhstan Today - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не могут подтвердить, что у вылечившихся от вызванного новым коронавирусом заболевания формируется иммунитет от повторного заражения. Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила об этом в субботу, передает Kazakhstan Today.

В бюллетене, распространенном организацией, говорится, что ВОЗ продолжает исследовать свидетельства реагирования антител на коронавирус нового типа. Большинство проводимых исследований говорят о том, что у людей, вылечившихся после инфицирования, имеются антитела к вирусу. Однако в ВОЗ отмечают, что у некоторых из переболевших коронавирусом нового типа в крови имеются очень низкие уровни нейтрализующих антител. В ВОЗ подчеркивают, что ни одно из исследований на 24 апреля 2020 года не показало, дает или нет людям присутствие антител к коронавирусу нового типа иммунитет от последующего инфицирования им, пишет ТАСС

В организации обратили внимание на тот факт, что некоторые страны считают наличие антител в организме возможным основанием для выдачи им "паспорта иммунитета" или "сертификата отсутствия риска". Эти документы, как полагают в этих государствах, могли бы дать этим людям возможность вновь приступить к работе в условиях пандемии или возобновить путешествия. Однако эксперты ВОЗ пришли к выводу, что "на нынешнем этапе пандемии нет достаточных свидетельств оценки иммунитета на основе наличия антител", чтобы можно было гарантировать обоснованность выдачи "паспорта иммунитета" или "сертификата отсутствия риска".

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,9 млн человек, погибших - более 203 тыс.

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