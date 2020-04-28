Новый госпиталь в Алматы начал принимать пациентов, зараженных COVID-19

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Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - Филиал городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой начал принимать пациентов, зараженных COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По информации управления общественного здоровья Алматы, на сегодняшний день в больнице уже находятся 43 больных.

В модульном комплексе функционирует система вентиляции, создающая в палатах отрицательное давление: так воздух с вирусами не проникает за пределы палаты, а попадает в специальные обеззараживающие системы. Установлены герметичные двери в палатах, работает особая система очистки канализации.





В настоящий момент в Алматы зарегистрировано 847 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 96 человек уже выписаны с выздоровлением из стационара на 14-дневный карантин.





У 498 больных, находящихся в стационарах, состояние удовлетворительное. У двух взрослых пациентов состояние остается крайне тяжёлым, у 29 взрослых - тяжёлым. Состояние у 214 взрослых - средней степени тяжести.

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