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В Казахстане начнут использовать иммунную плазму для лечения COVID-19

27.04.2020, 17:03 38341
В Казахстане начнут использовать иммунную плазму для лечения COVID-19
Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане в ближайшее время начнут использовать иммунную плазму для лечения COVID-19. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Тимур Султангазиев.
 
По словам Султангазиева, использование метода иммунной плазмы уже добавлено в клинический протокол диагностики и лечения коронавируса в РК. Соответствующий приказ Минздрава проходит экспертизу. 
 

На сегодняшний день ни один из городов Казахстана этот метод не применяет. Но с учетом того, что данный приказ будет принят в ближайшем будущем, ожидается, что будет разрешение на применение иммунной плазмы", - сказал спикер.

 
Донорами могут стать граждане, которые имеют антитела к указанной инфекции, если они будут соответствовать установленным критериям по возрасту, состоянию здоровья и т.п. 
 

Плазма имеет определенные антитела, которые помогут тем людям, которые не имеют иммунитета против данного заболевания. В ближайшем будущем планируется запустить лечение COVID-19 этим методом", - отметил Султангазиев.

 
Ранее сообщалось, что в Москве трое пациентов вылечились от коронавируса после переливания плазмы.
 
Напомним, что по состоянию на 13.30 27 апреля в Казахстане подтвержден 2791 случай коронавируса. От заболевания выздоровели 682 человека, скончались 25.
 

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