В Казахстане начнут использовать иммунную плазму для лечения COVID-19

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане в ближайшее время начнут использовать иммунную плазму для лечения COVID-19. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Тимур Султангазиев.

По словам Султангазиева, использование метода иммунной плазмы уже добавлено в клинический протокол диагностики и лечения коронавируса в РК. Соответствующий приказ Минздрава проходит экспертизу.

На сегодняшний день ни один из городов Казахстана этот метод не применяет. Но с учетом того, что данный приказ будет принят в ближайшем будущем, ожидается, что будет разрешение на применение иммунной плазмы", - сказал спикер.

Донорами могут стать граждане, которые имеют антитела к указанной инфекции, если они будут соответствовать установленным критериям по возрасту, состоянию здоровья и т.п.

Плазма имеет определенные антитела, которые помогут тем людям, которые не имеют иммунитета против данного заболевания. В ближайшем будущем планируется запустить лечение COVID-19 этим методом", - отметил Султангазиев.

Напомним, что по состоянию на 13.30 27 апреля в Казахстане подтвержден 2791 случай коронавируса . От заболевания выздоровели 682 человека, скончались 25.

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