ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом

Женева. 2 мая. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Kazakhstan Today.

Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - отметил он по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС, состоявшегося в режиме телеконференции 30 апреля, пишет ТАСС .

По словам гендиректора, вывод о том, что пандемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию мирового уровня, был сделан на заседании комитета, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов, единогласно.

Следующее заседание комитета глава ВОЗ намерен созвать через 90 дней "или раньше, если это будет необходимо".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией

В мире зарегистрированы 3 175 207 инфицированных и 224 172 умерших.

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