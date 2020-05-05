В Алматинской области начали поэтапно ослаблять карантинные меры

Талдыкорган. 4 мая. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов принял постановление о поэтапном послаблении карантинных мер, передает Kazakhstan Today .

Как сказано в документе, в период послабления карантинных мер на территории Алматинской области за исключением населенных пунктов и объектов, на которых введен усиленный режим карантина в связи с регистрацией COVID-19, начнут свою деятельность магазины оптики и магазины по продаже бытовой техники, фотосалоны, цветочные киоски, компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, страховые компании, ломбарды, а также компании информационно-коммуникационных технологий.

С 09.00 до 17.00 будут работать объекты, предоставляющие услуги по ремонту бытовой и электронной техники, а также непродовольственные магазины всех видов площадью до 500 квадратных метров. Вновь заработают парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи, график работы - с 09.00 до 18.00", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Кроме того, начнется работа по подготовке к летнему туристическому сезону мест размещения и отдыха людей в санаториях, детских оздоровительных учреждениях, государственных национальных природных парках, музеях, заработают туристические фирмы, но пока без права приёма и обслуживания туристов.

Также разрешено проводить спортивные мероприятия и тренировки без зрителей на открытом воздухе.

При этом акимам районов и городов области, областному управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и НПП "Атамекен" области поручено обеспечить оповещение объектов, утвержденных к снятию ограничений деятельности, посредством информационных каналов, проведения видеоконференций с участием профильных ассоциаций, размещения необходимой информации на официальных веб-ресурсах", - уточнили в пресс-службе.

Подчеркивается, что карантин на территории Алматинской области пока не снят, поэтому сохраняются строгие требования к соблюдению всех санитарно-дезинфекционных мер, включающих ношение медицинских масок и использование санитайзеров для рук. При выявлении нарушений будут приниматься меры согласно действующему законодательству РК в условиях чрезвычайного положения.

Новое постановление вводится на территории региона с сегодняшнего дня.

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