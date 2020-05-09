В Минздраве рассказали о причинах роста случаев регистрации коронавирусной инфекции в Алматы и Нур-Султане

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения рассказали о причинах роста случаев регистрации коронавирусной инфекции в Алматы и Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
Это не вспышка. Это в принципе ожидаемый уровень регистрации случаев в связи с тем, что с апреля мы начали активно выявлять случаи коронавирусной инфекции методом скрининга. До этого мы проводили мероприятия по лабораторному тестированию только лиц подлежащих (скринингу), то есть людей с симптомами коронавирусной инфекции, их контактных и так далее. А с апреля этого года начали проводить активный скрининг, лабораторный скрининг среди определенных групп населения - среди медицинских работников, работников силовых структур и так далее", - сказал на онлайн-брифинге директор Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Дамир Кобжасаров.
По его словам, "в связи с тем, что начали активно тестировать, соответственно, у нас поднялся уровень заболеваемости".
Напомним, по данным на 12.25 8 мая в Алматы зарегистрировано 1502 случая КВИ, в Нур-Султане - 950. Всего в РК - 4753 случая заболевания.
Как сообщалось ранее, статистика случаев COVID-19 в Алматы является показателем интенсивной работы по тестированию широкого контингента лиц.
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