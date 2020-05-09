В Минздраве рассказали о причинах роста случаев регистрации коронавирусной инфекции в Алматы и Нур-Султане

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения рассказали о причинах роста случаев регистрации коронавирусной инфекции в Алматы и Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Это не вспышка. Это в принципе ожидаемый уровень регистрации случаев в связи с тем, что с апреля мы начали активно выявлять случаи коронавирусной инфекции методом скрининга. До этого мы проводили мероприятия по лабораторному тестированию только лиц подлежащих (скринингу), то есть людей с симптомами коронавирусной инфекции, их контактных и так далее. А с апреля этого года начали проводить активный скрининг, лабораторный скрининг среди определенных групп населения - среди медицинских работников, работников силовых структур и так далее", - сказал на онлайн-брифинге директор Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Дамир Кобжасаров.

По его словам, "в связи с тем, что начали активно тестировать, соответственно, у нас поднялся уровень заболеваемости".









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