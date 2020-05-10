Система Orphus

В Восточном Казахстане усилили карантинные меры

09.05.2020, 11:15 195859
Усть-Каменогорск. 9 мая. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санврача ВКО в регионе усилены карантинные меры, передает Kazakhstan Today.
 
В соответствии с документом, акимату области совместно с органами полиции и здравоохранения предписывается "усилить и ужесточить контроль за исполнением карантинных мер, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №35 от 1 мая 2020 года "О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с указом президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в РК". 
 
Акиматы по согласованию с областным штабом по реагированию на ЧП будут определять отдельные категории лиц и транспорта для выдачи разрешения на выезд из Восточно-Казахстанской области и въезд в ВКО.
 
С 18.00 8 мая до 23.55 15 мая необходимо обеспечить проведение экспресс-тестирования на COVID-19 всех прибывающих на внешние блокпосты границы Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областей. Также прибывающие из других регионов должны пройти анкетирование.
 

Отказ от заполнения анкеты является основанием для привлечения к административной ответственности или отказа во въезде", - говорится в постановлении.

 

На внешних блокпостах все без исключения прибывающие в область лица из других регионов заполняют анкету и подписывают расписку об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина на 14 дней", - указывается в документе. 

 
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 4 млн человек. Выздоровели более 1,38 млн человек, погибли более 276 тысяч. 
 
 Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 4834 случаев коронавируса. Выздоровели 1631 человек, скончались 31.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая