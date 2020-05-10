В Восточном Казахстане усилили карантинные меры

Усть-Каменогорск. 9 мая. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санврача ВКО в регионе усилены карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с документом, акимату области совместно с органами полиции и здравоохранения предписывается "усилить и ужесточить контроль за исполнением карантинных мер, предусмотренных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №35 от 1 мая 2020 года "О мерах по обеспечению безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с указом президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в РК".

Акиматы по согласованию с областным штабом по реагированию на ЧП будут определять отдельные категории лиц и транспорта для выдачи разрешения на выезд из Восточно-Казахстанской области и въезд в ВКО.

С 18.00 8 мая до 23.55 15 мая необходимо обеспечить проведение экспресс-тестирования на COVID-19 всех прибывающих на внешние блокпосты границы Восточно-Казахстанской области со стороны Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областей. Также прибывающие из других регионов должны пройти анкетирование.

Отказ от заполнения анкеты является основанием для привлечения к административной ответственности или отказа во въезде", - говорится в постановлении.

На внешних блокпостах все без исключения прибывающие в область лица из других регионов заполняют анкету и подписывают расписку об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина на 14 дней", - указывается в документе.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 4 млн человек. Выздоровели более 1,38 млн человек, погибли более 276 тысяч.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая . На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 4834 случаев коронавируса. Выздоровели 1631 человек, скончались 31.

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