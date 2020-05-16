Среди казахстанцев, прибывших из Сеула, заболевших коронавирусом не выявлено

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Среди казахстанцев, прибывших из Сеула, заболевших коронавирусом нет, передает Kazakhstan Today.
Тесты на COVID-19 всех 156 граждан, прибывших в Павлодар, показали отрицательный результат. Ни у одного из казахстанцев, прилетевших бортом Токио - Сеул - Павлодар, COVID-19 не выявлен", - говорится в сообщении оперштаба Госкомиссии.
Напомним, эвакуационный рейс Токио - Сеул - Павлодар прибыл в Павлодар 14 мая. Для транспортировки 156 человек организованы 7 автобусов, которые в сопровождении полиции доставили их до места назначения.
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