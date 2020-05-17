Сотрудница ЦГКБ Алматы скончалась от коронавируса

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - Сотрудница Центральной городской клинической больницы Алматы скончалась от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы управления общественного здоровья Алматы, погибшая работала в ЦГКБ лифтером.

Она получала лечение по протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-2019 в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Однако, несмотря на проводимую интенсивную терапию, нарастали симптомы полиорганной недостаточности.

В настоящее время комиссия по изучению летальных исходов проводит необходимые мероприятия, по результатам которых будет предоставлена дополнительная информация.





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