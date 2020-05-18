О последствиях коронавируса рассказали в столичном управлении здравоохранения

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о последствиях заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Коронавирус не проходит бесследно для переболевших. Инфекция поражает не только лёгкие, но и почки, печень, сердце, также может поражать мозг. Кроме того, в лёгких появляются очаги в виде фиброза ткани.

При любой вирусной инфекции, в том числе COVID-19 в тяжелой форме течения, наблюдаются осложнения в виде пневмонии. После любого воспалительного процесса в легких остаются очаги в виде фиброза ткани. Это может сказываться тем, что дыхательная система сама по себе уже не сможет выдерживать серьезные нагрузки. Функции лёгких ослабляются. Поэтому акцент в том, что бесследно заболевание коронавирусом не проходит", - цитирует Кисикову пресс-служба столичного акимата.





По ее словам, ещё неизвестно, какие осложнения у переболевших могут возникнуть через год, два.

Поэтому нельзя относиться к опасной инфекции пренебрежительно. Только вы сами, соблюдая жёсткие санитарные нормы и требования, можете спасти свой организм от разрушения. Пока риски заболевания не спали, нужно носить маски, пользоваться антисептиками", - сказала руководитель управления здравоохранения.





С пациентами с КВИ работают как инфекционисты, так и пульмонологи, кардиологи и т.д.





По последним данным, в Нур-Султане общее количество заболевших составляет 1231, из них выздоровело 578 пациентов, летальных случаев - 5.

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