В Алматы двое больных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

Алматы. 18 мая. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о состоянии пациентов с диагнозом COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На сегодня на лечении в инфекционных стационарах города находятся 929 пациента, из них 40 детей. Состояние инфицированных пациентов на сегодняшний день у двух крайне тяжелое, у 22 тяжелое, у 296 средней степени тяжести и у остальных - удовлетворительное", - сообщил санврач.

Он также уточнил, что в настоящий момент в Алматы зарегистрировано 1848 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За вчерашний день выявлено 46 случаев, из них местные случаи - 8, контактные по домашним очагам - 12. Остальные, у которых выявлены положительные результаты на COVID-19, - это те, кто находился на карантине в провизорных и карантинных госпиталях.

В провизорных госпиталях Алматы на сегодняшний день находится 251 человек, из них - 6 детей, на карантинной изоляции находится 260 человек и на домашнем карантине - 13 087 граждан.

По словам Бекшина, с выздоровлением в мегаполисе выписано 910 человек, сегодня планируется выписка еще 50 пациентов

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