Стало известно, как заразились коронавирусом сотрудники колонии в Костанайской области

Костанай. 19 мая. Kazakhstan Today - Стало известно, как заразились коронавирусом сотрудники колонии "Черный беркут" в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Обязательный скрининг на коронавирус позволил выявить в Костанайской области сразу пару десятков заболевших. В Житикаринской колонии УК 161/3 выявили сразу 25 заболевших коронавирусом. Все они сотрудники колонии. Вирус попал в закрытое учреждение через курсанта, который проходил там практику, сообщает портал alau.kz

Колония УК 161/3 более известна, как "Черный беркут", где отбывают наказание пожизненно заключенные. Так как учреждение закрыто, то оно попало в категорию обязательно тестируемых. По результатам оказалось, что инфицированы были лишь сотрудники. Ни одного заболевшего осужденного среди них не было.

Мы обследовали в течение двух дней 203 сотрудников и буквально в течение вчерашнего вечера и сегодняшнего утра к нам пришли результаты: 25 заболевших мы выявили среди сотрудников данного учреждения инфицированных пациентов," - сообщил Орал Бекмагамбетов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

В число 203 человек, проверенных на вирус, вошли 87 сотрудников колонии, люди, находящиеся в охранном периметре, и вероятные контактируемые с ними. Есть среди протестированных и часть осужденных. Однако всех отбывающих наказание, а их в колонии 287, решили не проверять. По мнению сотрудников департамента, они достаточно изолированы, что не допускает распространения коронавируса. В само же закрытое учреждение инфекция попала через практиканта.

Это было со стороны курсанта, который проходил практику. И, соответственно, данный курсант имел контакт с больным отцом. Отец заразил курсантку, а она в инкубационном периоде проходила практику. И вот оттуда. Было проведено эпидемиологическое расследование, и четко вопрос был прослежен," - рассказал Орал Бекмагамбетов.

Болезнь у большинства инфицированных протекала бессимптомно. Лишь у 2 из 25 заболевших были насморк и першение в горле. Сейчас все 25 человек находятся в инфекционное отделение Житикаринской районной больницы. Остальные протестированные с отрицательным результатом будут направлены на домашний или стационарный карантин. Однако на работу учреждения сокращение числа сотрудников не повлияет. Туда уже направлены резервные силы.

В регионе на прошлой неделе открыли две новые лаборатории для определения COVID-19 в дополнение к уже двум существующим. Они расположены в Костанае на базе КГУ и лаборатории Олимп. Кроме "Черного беркута", специалисты провели тестирование и в костанайском УК 161/1. Там инфицированных коронавирусом выявлено не было.

Напомним, в Костанайской области зарегистрировано 98 случаев COVID-19, всего в РК - 6751.

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