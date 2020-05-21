Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 3649 человек, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 13.25 20 мая еще 51 человек выздоровел от КВИ.

Итого выздоровевших в Казахстане - 3649. Из них: в Нур-Султане - 628, Алматы - 1037, Шымкенте - 207, Акмолинской области - 96, Актюбинской области - 161, Алматинской области - 150, Атырауской области - 193, Восточно-Казахстанской области - 28, Жамбылской области - 142, Западно-Казахстанской области - 189, Карагандинской области - 156, Костанайской области - 50, Кызылординской области - 216, Мангистауской области - 70, Павлодарской области - 141, Северо-Казахстанской области - 29, Туркестанской области - 156.

В Казахстане зарегистрировано 6969 случаев коронавируса, 35 человек скончались от заболевания.

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