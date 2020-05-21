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За неделю прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане увеличился на 15%

20.05.2020, 16:56 10153
За неделю прирост заболеваемости коронавирусом в Казахстане увеличился на 15%
Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК рассказала о причинах роста заболеваемости КВИ в РК, передает Kazakhstan Today.
 

Прирост заболеваемости по республике в течение недели колебался от 2% до 5%. За последние сутки составил 3,2%. В целом за последнюю неделю мы отмечаем прирост заболеваемости на 15%. Это объясняется рядом причин. В первую очередь это связано с увеличением объема тестирования на коронавирусную инфекцию", - сказала Есмагамбетова.

 
По ее словам, из числа установленных случаев коронавирусной инфекции в апреле - мае 66% составляют заболевшие, которые были выявлены при проведении скрининга. 
 

Это в основном больные с бессимптомной формой. За прошедшую неделю удельный вес выявленных в ходе скрининга составляет около 80%", - уточнила Есмагамбетова.

 
Вторая причина - рост заболеваемости в закрытых коллективах. 
 

В частности на Тенгизском месторождении зарегистрировано 935 случаев на сегодня. В Шымкенте также зарегистрирована групповая заболеваемость среди сотрудников ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продакшн" - 101 случай среди сотрудников, среди подрядных организаций - 23 случая, и среди контактных уже в домашних очагах зарегистрировано 69 случаев. В Карагандинской области на одном из рудников корпорации "Казахмыс" также зарегистрировано 34 случая. Учитывая рост заболеваемости на Тенгизском месторождении, в Атыраускую область была направлена правительственная комиссия, в результате работы которой был принят план-график проведения работ, направленный на снижение заболеваемости на Тенгизском месторождении. Необходимо обеспечить выполнение этого плана-графика, в противном это может привести к увеличению числа заболевших, изоляции, естественному или принудительному закрытию предприятий", - добавила Есмагамбетова.

 
Третья причина - рост числа самообращений.
 

На сегодня увеличилось число людей, которые обращаются за медицинской помощью уже с симптомами коронавирусной инфекции. Число таких людей увеличилось за неделю на 40%, в процентном соотношении по сравнению с предыдущей неделей - с 15 до 17,5%", - сказала Есмагамбетова.

 
По ее информации, рост самообращений отмечается в Нур-Султане, Алматы, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областях.
 

Рост числа самообращений свидетельствует, что мы все решили, что карантин закончился, и мы можем вернуться к своей прежней жизни без каких-либо ограничений. Перестали соблюдать основные меры профилактики. К сожалению, многие недооценивают опасность коронавирусной инфекции. Хочу напомнить, что это высокозаразное заболевание с тяжелыми последствиями, которые не проходят бесследно для организма и в первую очередь очень опасно для наших старших близких", - отметила она.


Напомним, на сегодняшний день в Казахстане 6969 случаев КВИ, 3649 человек уже выздоровели, 35 человек скончались.
 

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