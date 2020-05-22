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У сотрудников компаний в здании Казмедиацентра выявили коронавирус

21.05.2020, 19:12 7615
У сотрудников компаний в здании Казмедиацентра выявили коронавирус
Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - У сотрудников компаний, работающих в Казмедиацентре в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today. 
 
Администрация Казмедиацентра распространила письмо, в котором сообщает, что среди сотрудников компаний-арендаторов был выявлен COVID-19, в связи с чем просит остальных арендаторов перевести работников на дистанционный режим до 7 июня, пишет BaigeNews.kz.
 
Минздрав информацию пока не подтвердил. Но известно, что в самом здании вводят строгие карантинные меры.
 
Напомним, что в Нур-Султане также закрыли на карантин один из строительных объектов, где зарегистрировано массовое заболевание работников.
 
В Казахстане на сегодняшний день выявлено 7234 случаев заражения коронавирусом, 35 человек скончались. Выздоровели 3835 заразившихся.
 

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