У сотрудников компаний в здании Казмедиацентра выявили коронавирус

Администрация Казмедиацентра распространила письмо, в котором сообщает, что среди сотрудников компаний-арендаторов был выявлен COVID-19, в связи с чем просит остальных арендаторов перевести работников на дистанционный режим до 7 июня, пишет BaigeNews.kz.
Минздрав информацию пока не подтвердил. Но известно, что в самом здании вводят строгие карантинные меры.
Напомним, что в Нур-Султане также закрыли на карантин один из строительных объектов, где зарегистрировано массовое заболевание работников.
В Казахстане на сегодняшний день выявлено 7234 случаев заражения коронавирусом, 35 человек скончались. Выздоровели 3835 заразившихся.
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