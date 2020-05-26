Бекшин озвучил суммы штрафов за нарушение масочного режима в Алматы

Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о суммах штрафов, которые грозят жителям Алматы за несоблюдение требования о ношении масок, передает Kazakhstan Today.

Человек может занести грязными руками инфекцию, а это будет способствовать распространению заболевания. Поэтому мы особое внимание уделяем ношению масок, чтобы произвольно не трогались части лица. Также внимание уделяем ношению масок в помещениях: при посещении магазинов, продовольственных и непродовольственных рынков, аптек, ТРЦ. Это закрытые пространства, где большая концентрация людей. В связи с этим совместно с органами внутренних дел в Алматы будут применять административные меры", - сказал Бекшин.

По его словам, если гражданин нарушает карантинные мероприятия, то есть не носит маску, то сумма штрафа будет достигать 5 МРП, или 13 890 тенге.

При этом должностные лица того или иного объекта, которые допускают граждан без масок на свои объекты, тоже подлежат наказанию в размере 15 МРП, или 41 670 тенге.

Если нарушения будут идти от малого бизнеса, сумма штрафа достигнет 100 МРП, или 277 800 тенге, средний бизнес будет наказываться на 200 МРП, а крупный бизнес на 500 МРП, или 1 млн 389 тыс. тенге.

Напомним, что в Казахстане на сегодняшний день зарегистрирован 8531 случай заражения коронавирусом , 35 человек скончались, 4400 выздоровели. В Алматы инфекцией заразились 2201 человек.

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