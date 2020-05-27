Результаты проверки массового заболевания врачей ЦГКБ Алматы передадут в прокуратуру

С 5 по 14 мая 2020 года комиссия из 14 человек, в том числе эпидемиологов национального и международного уровня, лабораторных специалистов, представителей профсоюза медицинских работников, общественного совета акимата Алматы, медицинских ассоциаций, провела расследование по фактам вспышки коронавирусной инфекции в Центральной городской клинической больнице Алматы. Сегодня я получил заключение по этому эпидемиологическому расследованию", - написал Биртанов в Facebook.
Он проинформировал, что по результатам были сформированы предложения по дальнейшему устранению подобных нарушений. Для этих целей заместителю министра здравоохранения Людмиле Бюрабековой поручено выехать в Алматы, встретиться с руководителем организации, медицинским персоналом для ознакомления с решениями комиссии и предпринимаемыми мерами по устранению нарушений.
Важно отметить, сведения будут также переданы в прокуратуру для совместной оценки и принятия дальнейших решений. Вместе с тем я поручил местному руководителю управления здравоохранения решить вопросы трудоустройства в другие медицинские организации города на период санитарной обработки объекта и возобновления работы многопрофильного стационара в прежнем режиме, а также решить вопросы дополнительной оплаты труда и социальной поддержки медработников", - написал Биртанов.
Глава Минздрава отметил, что оплата заболевшим сотрудникам ЦГКБ проводится по листам временной нетрудоспособности по мере их предоставления и выздоровления. За период работы с 11 по 23 апреля в условиях инфекционного, провизорного и карантинного центра 350 сотрудникам выплачена надбавка к заработной плате на общую сумму 59 млн тенге за работу с инфекционными и провизорными больными.
Ранее сообщалось, что в Центральной городской клинической больнице Алматы коронавирусом заразились около 200 врачей. Одна из заболевших сотрудниц больницы скончалась.
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