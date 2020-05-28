Система Orphus

Еще два человека скончались от коронавируса в Казахстане

27.05.2020, 08:31 11665
Еще два человека скончались от коронавируса в Казахстане
Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Еще два человека скончались от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, первый летальный случай от COVID-19 произошел в Нур-Султане, там скончался мужчина 1951 года рождения. Второй жертвой коронавируса стала женщина 1965 года рождения в Костанайской области.
 
Таким образом, на сегодняшний в день в стране - 37 летальных случаев от КВИ.
 
По последим данным, в стране зарегистрировано 8969 случаев инфицирования коронаврусом, выздоровело 4613 человек. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая