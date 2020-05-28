Нур-Султан. 27 мая. Kazakhstan Today - Еще два человека скончались от коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, первый летальный случай от COVID-19 произошел в Нур-Султане, там скончался мужчина 1951 года рождения. Второй жертвой коронавируса стала женщина 1965 года рождения в Костанайской области.

Таким образом, на сегодняшний в день в стране - 37 летальных случаев от КВИ.

По последим данным, в стране зарегистрировано 8969 случаев инфицирования коронаврусом, выздоровело 4613 человек.

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